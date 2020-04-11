Москва, , 16:46 — REGNUM Русская православная церковь готова закрыть храмы для посещения верующих, если соответствующее требование поступит от региональных властей. Об этом заявил 11 апреля глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы не закрываем храмы для верующих, за исключением тех регионов, где этого могут потребовать власти по эпидемиологическим соображениям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В таком случае богослужения в храмах продолжат совершаться, но при закрытых дверях и ограниченным числом священнослужителей, при возможности будут осуществляться трансляции богослужений, пояснил митрополит Иларион.

Как передавало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным верующим с призывам воздержаться от посещения храмов в связи с угрозой заражения коронавирусом и молиться дома. При этом храмы в настоящее время остаются открытыми для прихожан.