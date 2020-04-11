Лос-Анджелес, США, , 16:44 — REGNUM Infinity Ward вернула в Call of Duty: Warzone режим для «трио» после множества негативных комментариев со стороны игроков. Об этом 11 апреля сообщает портал Eurogamer.

При этом новый режим для четырёх игроков также остался в проекте. Вероятно, ближайшие обновления добавят в Warzone и режим для дуэтов.

Напомним, последнее обновление Call of Duty: Warzone добавило в игру режим для четырёх игроков взамен режима для трёх. Многие геймеры остались недовольны таким решением со стороны разработчиков.

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