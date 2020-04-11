Женева, Швейцария, , 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.

«Мы видим рост заболеваемости в Белоруссии. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую», — сказал О'Коннор.

Также он констатировал с момента начала работы миссии ВОЗ в Белорусси (8 апреля) сотрудники наблюдают рост числа инфицированных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии и прежде всего президент Александр Лукашенко долгое время с упорством достойным лучшего применения утверждал, что никакой опасности коронавирус не представляет.