Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер приветствовал назначение Мустафы аль-Кадими новым премьер-министром Ирака, об этом 11 апреля сообщает Kurdistan24.

Ранее новый глава правительства занимал пост главы разведывательной службы Ирака и пользовался славой умеренного политика, способного примирить разрозненные шиитские группировки.

Таким образом, аль-Кадими стал компромиссной фигурой. С ноября 2019 года в стране не было премьер-министра, законодатели не раз бойкотировали заседания парламента с целью провалить голосование по должности главы правительства.

Новый премьер-министр эмигрировал из Ирака в 1985 году и до 2003 года проживал в Великобритании, после свержения иракского президента Саддама Хусейна он вернулся на родину, где некоторое время работал журналистом.

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