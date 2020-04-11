Москва, , 16:33 — REGNUM Кризис всей мировой экономики пока остаётся «в тени» пандемии коронавируса, но скоро может выйти в центр внимания человечества, заявил 11 апреля в эфире «Первого канала» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, когда коронавирус хотя бы немного отступит, экономическая ситуация больно ударит по всему миру.

«Очевидно, что весь мир уже столкнулся с достаточно жёстким экономическим кризисом, но на фоне общей боли от эпидемиологический ситуации последствия этой ситуации, наверное, вот эта боль кризиса, не очень чувствуется. Но рано или поздно коронавирус отступит на несколько шагов назад, может быть и не уйдёт совсем. И вот тогда экономика встанет во главу угла», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что жёсткая экономическая ситуация будет ощущаться гораздо дольше пары месяцев и это потребует долгосрочной и системной работы государства по поддержанию экономики.

«Он будет ощущаться и не один, не два дня, и не один, не два месяца. Это будет достаточно жёсткая ситуация в мировой экономике, и поэтому системные меры поддержки потребуются и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Российское государство обладает необходимым потенциалом для этого. Важно распорядиться этим потенциалом своевременно, ритмично и наиболее эффективно», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса уже привела к остановке целых отраслей экономики, таких как туризм, пассажирские перевозки, сфера услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Белоруссии, выздоровевшие от COVID-19, согласились стать донорами