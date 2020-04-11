Москва, , 16:32 — REGNUM Экстренное предупреждение об усилении ветра распространило 11 апреля ГУ МЧС по городу Москве.

Усиление северо-западного ветра в Москве можно ожидать 11 апреля до 21:00 мск. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 11−17 м/с.

Жителям города рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и рекламных щитов на улице и не искать укрытия под деревьями. Автомобилистам спасатели советуют парковать транспортные средства вдали от деревьев и шатких конструкций.

Кроме того, жителей города просят быть внимательными и осторожными и не оставлять детей на улице без присмотра взрослых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве в субботу, 11 апреля.

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