Оренбург, , 16:46 — REGNUM В Оренбургской области организации, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие программы дополнительного профессионального образования или профессионального обучения граждан по направлениям органов службы занятости населения, с 13 апреля могут перейти на очное обучение, но при условии, что в группе будет не более пяти учащихся. Об этом говорится в Указе губернатора, который завизирован 4 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При очном присутствии обучающихся необходимо обеспечить входной фильтр работников и обучающихся с обязательным отстранением от нахождения в помещении граждан с признаками респираторного заболевания; соблюдение работниками и обучающимися социальной дистанции. Помещения должны проветриваться и дезинфицироваться, а работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Между тем, все общеобразовательные школы, средние специальные учебные заведения и вузы по-прежнему организуют образовательный процесс в дистанционном формате. Закрытыми остаются и детские сады, в них предусмотрены дежурные группы для воспитанников, чьи родители продолжают трудовую деятельность.

Организации отдыха и оздоровления детей должны отменить с 24 марта 2020 года заезды на планируемые смены до особого распоряжения.

Напомним, в Оренбургской области режим обязательной самоизоляции продлён ещё на неделю — до 19 апреля. Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ о мерах по борьбе коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье разрешили работать малому бизнесу