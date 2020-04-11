Приштина, , 17:16 — REGNUM ЕВЛЕКС (специальная миссия ЕС в Косово) 10 апреля передала в дар пенитенциарным учреждениям Косово технику для облегчения проведения виртуальных встреч заключенных с родственниками.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegtafi, глава ЕВЛЕКС швед Ларс-Гуннар Вигемарк передал исправительным службам Косово 50 компьютеров, 5 ноутбуков и 50 телефонных аппаратов для того, чтобы увеличить доступ заключенных к средствам общения и облегчить проведение онлайн-встреч для служащих пенитенциарных заключений.

Напомним, в связи с опасностью быстрого распространения вируса в замкнутом помещении, посещение заключенных родственниками было временно запрещено.

Глава ЕВЛЕКС одобрил практику производства хирургических масок для лица заключенными, в соответствии с операционным планом «Коронавирус», предпринятым Исправительной службой Косово, отвечающей за управление пенитенциарными учреждениями края.

ЕВЛЕКС оказывает поддержку пенитенциарным учреждениям Косово с 2008 года, совместно с косовскими институтами работая над созданием устойчивой системы реабилитации заключенных и обеспечением равного подхода ко всем заключенным, в том числе и при предоставлении льгот и медицинского обслуживания.

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