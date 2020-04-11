Анкара, , 17:15 — REGNUM В настоящее время в Турции под карантином находятся порядка 14 тыс. граждан, прибывших из-за границы, об этом 11 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Причиной ограничения передвижения людей стала угроза распространения коронавирусной инфекции, которую они могли привезти из-за рубежа.

По данным журналистов, на текущий день из карантина уже вышли 17 тыс. 504 человека, прошедшие обязательный двухнедельный период в изоляции.

Напомним, на сегодняшний день число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 1 млн 700 тыс. человек, от последствий заболевания COVID-19 скончались свыше 100 тыс. человек.

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