Пекин, , 16:14 — REGNUM Лечение одного человека, инфицированного коронавирусом, обходится в 21,5 тыс. юаней в Китае, сообщает 11 апреля сайт Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и государственного надзорного комитета.

По данным китайского госуправления медицинского страхования, на лечение тяжелобольного, инфицированного коронавирусом, тратится в среднем 150 тысяч юаней. Однако в ряде случаев затраты могут достигать более миллиона юаней.

Напомним, количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Китае составило более 81,9 тыс., количество летальных исходов превысило 3,3 тыс.

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