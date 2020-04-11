Минск, , 16:05 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом в Белоруссии подтвердились у 301 медицинского работника. Об этом 11 апреля заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник на брифинге.

По его словам, медработники реже заражаются в клиниках, которые заранее были подготовлены к приему инфицированных пациентов. Министр добавил, что больше всего медработников с коронавирусом в Витебске и Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля руководитель экспертной миссии Всемирной организации здравоохранения Патрик О'Коннор рекомендовал властям Белоруссии ужесточить ограничительные меры, так как ситуация в стране входит в новую фазу распространения.

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