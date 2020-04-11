Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM В выходные дни, 11−12 апреля, в крупных населенных пунктах Ленинградской области начались проверки соблюдения мер по противодействию коронавирусной инфекции. Первые патрули вышли на улицы городов Кудрово, Мурино и Сосновый Бор, сообщили в субботу в пресс-службе областного правительства.

Патрули разъясняют жителям Ленобласти принятые меры Https://t.me/lenobladminka

В проверке участвуют сотрудники сразу нескольких комитетов администрации Ленобласти, полицейские и участники добровольных народных дружин. Они ведут разъяснительную работу, убеждают жителей оставаться дома и соблюдать другие меры предосторожности.

Участвующие в патрулях должностные лица имеют право оформлять протоколы за нарушения, однако пока этого не потребовалось, поскольку жители в целом демонстрируют ответственное поведение.

Напомним, в Ленинградской области за минувшие сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19. Их общее количество достигло 134 случаев.

В Кудрово выявлено 10 заболевших, в Мурино — девять, в Сосновом Бору окончательно подтвержденных случаев нет.

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