Приштина, , 16:05 — REGNUM В пятницу 10 апреля был выявлен первый случай заражения коронавирусом среди служащих миссии НАТО в Косово (КФОР).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в сообщении КФОР говорится, что КФОР продолжат выполнять свою миссию, наложенную на них ООН, ради поддержания спокойствия и безопасности в регионе и обеспечения свободы передвижения членам всех сообществ Косово. Для предотвращения распространения COVID-19 члены миссии будут принимать превентивные меры, следуя указаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«КФОР также продолжит мониторинг и оценку ситуации в тесном сотрудничестве с институтами Косово и международным сообществом для того, чтобы обеспечить безопасность собственного персонала и косовского населения», — говорится в пресс-релизе КФОР.

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