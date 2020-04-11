Минск, , 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.

«Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц», — заявил представитель ВОЗ.

По его мнению, Белоруссия входит в новую фазу распространения коронавируса, поэтому правительству необходимо ввести дополнительные ограничительные меры. «Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер», — добавил О'Коннор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в стационарах Белоруссии находится 2031 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным минздрава республики, скончались 23 человека.

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