Нижний Новгород, , 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в регионе случаев заражения увеличилось до 152, сообщает оперативный штаб России.

По словам губернатора Глеба Никитина, сейчас в регионе шесть граждан с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. В очередной раз глава области призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, однако теперь слова главы области подтверждаются математической моделью распространения вируса в регионе.

Так, при соблюдении режима в течение двух месяцев показатели развития эпидемии снижаются более чем в 10 раз: пик эпидемии смещается с середины мая до 20-х чисел апреля, количество заболевших уменьшается почти в 18 раз, почти в 12 раз сокращается количество смертельных исходов, а число граждан в тяжелом состоянии снижается более чем в 15 раз.

Причём математики и эпидемиологи подсчитали, что в случае отсутствия самоизоляции к концу апреля в регионе будут заражаться более 400 человек в сутки.

«Бесконтрольные перемещения без необходимости в скором будущем косвенно станут причиной человеческих жертв», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Приволжском федеральном округе на утро 11 апреля выявлено 712 случаев заражения коронавирусом, в течение минувших суток на территории округа подтверждено 118 новых случаев. При этом 88 человек полностью выздоровели, от хронических заболеваний скончались девять человек с коронавирусом.