Берлин, , 15:49 — REGNUM Лаборатории по всему миру выявили лишь 6% случаев заражения коронавирусом. Так считают доктор Кристиан Боммер и профессор Себастьян Воллмер из Геттингенского университета, сообщили в пресс-службе университета.

Исследователи утверждают, что данные о числе случаев заражения во многих странах сильно занижены, так как тесты на коронавирус охватывают лишь небольшую группу лиц.

Ученые Геттингенского университета пришли к такому выводу после анализа результатов исследования ученых Имперского колледжа Лондона. Британские исследователи оценили уровень смертности в разных возрастных группах, а также оценили среднее время между проявлением симптомов и смертью.

Воллмер и Боммер построили математическую модель и рассчитали предположительный уровень смертности в 40 странах мира, где наблюдается распространением коронавируса.

Исследователи сопоставили свои расчеты на 31 марта и официальную статистику за 17 марта и обнаружили, что результаты имеют сильное расхождение. Реальное число смертей спустя две недели оказалось значительное больше выявленных случаев двумя неделями ранее.

По их данным, оценочное число случаев заражения в США составляет 11,8 млн, в Испании — 5,7 млн, Италии — 3 млн, Франции — 2 млн, Великобритании — 2,1 млн, Иране — 1,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, на 11 апреля в мире выявили 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 503 тыс. — в США, 161 тыс. — в Испании, 147 тыс. — в Италии.