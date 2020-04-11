Москва, , 15:49 — REGNUM Эпидемия коронавируса произошла накануне главных православных праздников, поставив под угрозу проведение многих устоявшихся церковных таинств. Но по признанию руководителя пресс-службы патриархата Владимира Легойды, такое испытание неслучайно происходит во время Великого поста.

Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя РПЦ

«Помимо прочего, оно может помочь нам научиться ценить то, что у нас было и к чему мы привыкли, — возможность свободно посещать храмы в любое время, участвовать в богослужениях и постоянно принимать причастие. Надеюсь, именно этому мы и научимся», — отметил он в интервью RT.

В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мирянам предлагается освятить ваии (вербы) дома следующим образом:

«Пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим («О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне»), а затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее духовенство Русской православной церкви (РПЦ) призывало прихожан в праздник Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Страстную седмицу и день Пасхи оставаться дома и возносить домашние молитвы.

На сайте РПЦ опубликованы последования всенощного бдения, часов и обедницы Недели 6-й Великого поста, ваий, праздника Входа Господня в Иерусалим, для домашнего (келейного) совершения. В Синодальном отделе по благотворительности была сформирована специальная группа священников, которые готовы реагировать на вызов к человеку на изоляции.

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