Смоленск, , 15:49 — REGNUM Пациент, у которого ранее был подтверждён коронавирус, скончался в Смоленске, об этом 11 апреля сообщило региональное ТУ Роспотребнадзора.

«Заражение произошло на территории г. Москвы, прибыл в г. Смоленск, будучи уже больным, в тяжелом состоянии госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на проводимую терапию состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон», — говорится в сообщении ТУ Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили о необходимости всем гражданам, в особенности тех, кто находится в зоне риска, максимально сократить посещение общественных мест и соблюдать правила гигиены.

Добавим, что всего в Смоленской области выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 1293 человека, из них 1217 человек в режиме самоизоляции, 76 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях.