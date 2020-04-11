Гагра, Абхазия, , 15:51 — REGNUM Ограничения режима карантина в Гагрском районе Абхазии можно будет постепенно снимать в скором времени. Об этом 11 апреля заявил исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, во время проведения совещания с администрацией района, сообщает «Нужная газета».

«По истечении 10−12 дней, в случае, если мы сможем говорить о положительной динамике всех реализуемых мер, то речь пойдет о постепенном снятии ограничений, которые вводились для защиты населения от коронавирусной инфекции», — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что необходимо не допустить распространения заражения. Для этого силовые структуры будут следить за выполнением введенного в районе режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гагре 7 и 8 апреля были выявлены два первых в Абхазии случая заражения коронавирусом. После этого в Гагрском районе был введен карантин и комендантский час.

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