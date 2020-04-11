Минск, , 16:29 — REGNUM Десять человек из числа тех, кто выздоровел от COVID-19 в Белоруссии, согласились стать донорами изоимунной плазмы, которая будет применяться в лечении самых тяжелых случаев заболевания COVID-19. Об этом 10 апреля сообщает БелТА со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения республики Елены Богдан.

По словам заместителя главы минздрава, это новое научное направление для Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

«Мы будем разрабатывать новую методику оказания медпомощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы людей, перенесших коронавирусную инфекцию», — отметила Богдан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белорусском государственном университете транспорта начали печатать на 3D-принтере переходники для ротаметров, с помощью которых к аппарату кислородного снабжения можно будет подключить одновременно двух пациентов.