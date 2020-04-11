Приштина, , 15:52 — REGNUM Поскольку из-за коронавируса пятничная молитва (как и другие общественные богослужения в Косово) не проводилась глава исламской общины самопровозглашенного Косово Наим Тернава 10 апреля обратился к верующим, политикам и главам государственных институтов Косово с видеообращением. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, Тернава призвал представителей всего политического спектра проявить ответственность и отбросить идеологические, политические и клановые интересы для того, чтобы сотрудничать ради защиты интересов народа края.

«Наш народ, так же как и другие цивилизованные народы, умеет, когда потребуется, объединяться ради реализации крупных проектов, ради воплощения стратегических идей на благо всего сообщества, народа страны. Теперь нам более, чем когда-либо прежде, необходимо единство ради преодоления трех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и я убежден, что как и каждый раз, когда от нас это требовалось, мы и в этот раз найдем силы и мужество для того, чтобы с успехом справиться с пандемией, а затем и с политическими и социально-экономическими вызовами», — заявил, в числе прочего, Тернава.

Напомним, в настоящий момент руководство Косово осуществляет правительство Альбина Курти, которому вынесен вотум недоверия. В то время как сам Курти выступает за проведение выборов по окончании пандемии его политические противники активно стремятся к формированию временного или технического правительства в обход выборов.

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