Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Процесс поражения человеческого организма коронавирусной инфекцией подробно описан учеными, пишет Ник Роутли в опубликованной 10 апреля статье для портала Visual Capitalist.

По имеющимся на сегодняшний день сведениям, вирус, получивший наименование SARS-CoV-2 проникает в тело человека обычно через нос или рот. Оттуда он направляется в альвеолы легких.

«Оказавшись в альвеолах, вирус использует свои специальные протеины для «захвата» клеток. Первоочередная генетическая программа любого вируса — воспроизводить самого себя, и COVID-19 не является исключением», — отмечает он.

«Как только РНК вируса проникает в клетку, создаются новые копии, а клетка в ходе этого процесса клетки погибает, высвобождая новые вирусы для заражения соседних клеток в альвеолах», — продолжает Роутли.

Первоначально этот процесс может проходить незаметно для человека, из-за чего новый вирус и получил столь широкое распространение.

Затем процесс поражения клеток вызывает воспаление в легких, запускающих ответную иммунную реакцию. По мере этого в альвеолах начинает скапливаться жидкость, вызывая сухой кашель и трудности с дыханием.

«У 80−85% людей, инфицированных COVID-19, эти симптомы будут проходить так же, как и при заражении гриппом», — указал Роутли.

Тем не менее в 15% — 20% случаев реакции иммунной системы на воспаление в легких может привести к так называемому цитокиновому шторму, в результате которого иммунная система наносит организму больший вред, чем сам вирус. С этим явлением ученые и связывают случае резкого ухудшения состояния здоровья молодых людей.

«При коллапсе достаточного количества альвеол может возникнуть острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), требующий подключения пациента к аппарату ИВЛ, чтобы помочь ему дышать», — пишет Роутли.

На этой стадии поверхностно-активное вещество, которое помогает предотвратить разрушение альвеол, снижает свою концентрацию, а жидкость, содержащая клеточный мусор, затрудняет процесс газообмена, в рамках к ого кислород попадает в кровоток человека.

«В наиболее тяжелых случаях возникает синдром системного воспалительного ответа (SIRS), при котором насыщенная белком жидкость из легких попадает в кровоток, что приводит к септическому шоку и полиорганной недостаточности», — указывает он.

Роутли напоминает в заключении, что заражение коронавирусом не является смертным приговором для большинства людей. Тем не менее пока не разработана вакцина, наилучшим способом защиты являются меры предосторожности, в том числе регулярные гигиенические процедуры и соблюдение дистанции, рекомендованная медицинскими специалистами.