Вашингтон, 11 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Процесс поражения человеческого организма коронавирусной инфекцией подробно описан учеными, пишет Ник Роутли в опубликованной 10 апреля статье для портала Visual Capitalist.
По имеющимся на сегодняшний день сведениям, вирус, получивший наименование SARS-CoV-2 проникает в тело человека обычно через нос или рот. Оттуда он направляется в альвеолы легких.
Первоначально этот процесс может проходить незаметно для человека, из-за чего новый вирус и получил столь широкое распространение.
Затем процесс поражения клеток вызывает воспаление в легких, запускающих ответную иммунную реакцию. По мере этого в альвеолах начинает скапливаться жидкость, вызывая сухой кашель и трудности с дыханием.
Тем не менее в 15% — 20% случаев реакции иммунной системы на воспаление в легких может привести к так называемому цитокиновому шторму, в результате которого иммунная система наносит организму больший вред, чем сам вирус. С этим явлением ученые и связывают случае резкого ухудшения состояния здоровья молодых людей.
На этой стадии поверхностно-активное вещество, которое помогает предотвратить разрушение альвеол, снижает свою концентрацию, а жидкость, содержащая клеточный мусор, затрудняет процесс газообмена, в рамках к ого кислород попадает в кровоток человека.
Роутли напоминает в заключении, что заражение коронавирусом не является смертным приговором для большинства людей. Тем не менее пока не разработана вакцина, наилучшим способом защиты являются меры предосторожности, в том числе регулярные гигиенические процедуры и соблюдение дистанции, рекомендованная медицинскими специалистами.