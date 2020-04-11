Москва, 11 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что Россия и США должны помогать друг другу, об этом 11 апреля в эфире первого канала сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер, утверждает Песков, считает, что обеим странам необходимо отказаться от взаимных стереотипов.
Напомним, за последние годы отношения между Россией и Соединенными Штатами значительно обострились. Вашингтон постоянно обвиняет Москву во всевозможных преступлениях, доказывать которое не собирается.
В частности, речь идет о якобы вмешательствах российских хакеров в электоральный процесс США.