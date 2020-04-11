Саратов, , 15:37 — REGNUM В Саратовской области выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в регионе достигло 44, сообщает оперативный штаб области.

В числе новых зараженных семеро жителей Саратова, один человек — из села Вязовка Татищенского района, один — житель Ершовского района.

Таким образом, 25 случаев заражения выявлено в Саратове, шесть — в Ершовском районе, три — в Аткарском районе, по два случая — в Энгельсском, Татищенском и Ртищевском районах, по одному — в Новобурасском, Балтайском, Саратовском и Озинском районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 апреля в регионе откроют обсерватор для граждан, которые недавно вернулись из-за рубежа и контактных лиц. Он будет работать на базе социально-оздоровительного центра «Ударник» в селе Шумейка Энгельсского района. Обсерватор может принять 200 человек, в нем будет организовано четырехразовое питание и медицинское наблюдение. Предусмотрено использование одноразовой посуды, бутилированной воды, средств гигиены.