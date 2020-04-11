Воронеж, , 15:34 — REGNUM Заражение коронавирусом предварительно выявлено у врача-реаниматолога Воронежской областной больницы №1, об этом сообщили 11 апреля в региональном оперштабе.

«Она находилась на больничном неделю. Далее обратилась к коллегам для КТ, понимая, что врачи — главная группа риска на сегодня. КТ сделано в этом же медучреждении. Оно показало признаки пневмонии. Абсолютно всех, кто был с ней в контакте изолировали. Отдельный акцент ставим на том, что анализ на COVID-19 у неё предварительный, и были случаи, когда такие анализы были ложно положительными», — сообщили в региональном оперштабе.

Положительный результат дали предварительные тесты у супруга врача, а также доктора, который проводил КТ, у всех остальных, кто контактировал с женщиной, тесты отрицательные. Отделение больницы, в котором работает реаниматолог, продезинфицировано, работает в штатном режиме с другой бригадой врачей.

Всего в Воронежской области подтверждённых случаев коронавируса по-прежнему 37, также 75 человек изолированы в больницах, 159 находятся под наблюдением.