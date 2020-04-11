Иерусалим, , 15:49 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля прогнозирует на следующей неделе большой скачок смертности больных, зараженных коронавирусом. Об этом передает Mignews.

Этот скачок не означает увеличения числа зараженных коронавирусом, а основывается на анализе имеющихся данных; количество уже заболевших COVID-19 и тех, у кого болезнь протекает с тяжелыми симптомами, учитывалось за последние три недели.

На этом фоне, по сообщениям 13 канала (Израиль), открытие новых лабораторий откладывается из-за административных проволочек

Китайская сторона, которая принимает участие в оборудовании лабораторий, уже предупредила Израиль, что при сохранении нынешней тенденции продолжение работ по оснащению лабораторий может стать бессмысленным. При этом Израиль испытывает явную нехватку возможностей для проведения тестов на коронавирус, их производство составляет 5 тысяч в день вместо обещанных премьер-министром Биньямином Нетаньяху 10 тысяч.