Токио, , 15:32 — REGNUM Продюсер и директор разработки Final Fantasy XIV Наоки Йошида заявил, что выход обновления 5.3 задержится на неопределённый срок. Об этом он сообщил на официальном сайте игры 10 апреля.

Изначально обновление должно было выйти в середине июня, однако пандемия коронавируса спутала планы разработчиков. Йошида пока не принял окончательного решения — релиз может задержаться на две недели или на целый месяц.

Напомним, Final Fantasy XIV — это популярная многопользовательская ролевая игра, созданная компанией Square Enix. Её релиз состоялся в 2010 году.

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