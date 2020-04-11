Париж, , 15:31 — REGNUM Число погибших на дорогах Франции в марте 2020 года снизилось до 39,6% в связи с введением режима изоляции в стране, передает BFM TV.

«В дополнение к снижению загрязнения воздуха, изоляция имеет еще один положительный эффект. Она привела к заметному улучшению в сфере безопасности дорожного движения, поскольку смертность на дорогах составила 39,6%», — говорится в заявлении службы безопасности дорожного движения.

Количество телесных повреждений также резко сократилось за этот период (-43,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших на дорогах Франции в феврале 2020 года снизилось на 12,6%.

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