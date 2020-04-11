Иерусалим, , 15:38 — REGNUM Ряд израильских госпиталей переоборудовал свои парковки, на которых теперь развернуты стационары для приема больных COVID-19. Об этом сообщает 11 апреля Newsru (Израиль).

Так, представители госпиталя «Бейлинсон» в Петах-Тикве переоборудовали парковку под инфекционное отделение на 200 коек, там будут принимать пациентов в тяжелом состоянии.

Сотрудники больницы «Шиба» для приема больных COVID-19 используют парковку педиатрического отделения, аналогичным образом поступили сотрудники госпиталя «Ихилов», переоборудовав одну из стоянок под отделение для пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких.