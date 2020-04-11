Лос-Анджелес, США, , 15:23 — REGNUM Компания Riot Games рассказала, что игроки League of Legends суммарно пожертвовали на благотворительность больше шести миллионов долларов. Об этом сообщалось 10 апреля на официальном сайте игры.

Теперь разработчики предлагают геймерам выбрать наиболее эффективную благотворительную организацию в своём регионе, которой будут перечислены собранные средства. Голосование продлится до 23 апреля 2020 года.

Напомним, в октябре 2019 года авторы League of Legends создали «Фонд социального влияния Riot Games», призванный оказывать помощь различным благотворительным организациям по всему миру. Первой акцией фонда стал выпуск специального благотворительного облика на Карму— одну из героинь игры.

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