Стамбул, Турция, , 15:24 — REGNUM После десяти дней лечения в стамбульской клинике 93-летняя пациентка с диагнозом «коронавирус» признана здоровой. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, в больнице Cerrahpasa Medical Faculty женщина находилась с 31 марта, поступив с высокой температурой и болью в животе. Из сопутствующих заболеваний у женщины имеется гипертоническая болезнь.

По словам руководства лечебного заведения, ее история придаст надежду и новые силы другим пациентам, с учетом того, что коронавирус особенно тяжело воздействует именно на пожилых.