Сеул, , 15:16 — REGNUM Авторы многопользовательского шутера PUBG анонсировали Dinoland — новую локацию для игровой карты Викенди, стилизованную под парк развлечений. Трейлер был опубликован 11 апреля на YouTube-канале проекта.

В ролике, стилизованном под ретро-фильм, президент корпорации Lindh рассказывает о необычной локации. Пользователи в комментариях отметили, что этим видео разработчики пародируют кинофраншизу «Парк юрского периода».

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) — это многопользовательская игра в поджанре «королевская битва». Её релиз состоялся в 2016 году.

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