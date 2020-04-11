Приштина, , 15:18 — REGNUM Студент факультета инженерной механики в Университете Приштины «Хасан Приштина» Бесник Эмерлаху стал первым студентом в самопровозглашенном Косово, который защитил свою тему диплома «Компьютерное диагностирование автомобильных систем в автосервисе «Фатон» в виртуальном формате. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, решение о проведении защиты выпускной квалификационной работы в новом формате было принято в связи с пандемией коронавируса.

После защиты Бесник отметил, что онлайн-защита дипломной работы — формат, заслуживающий применения и после карантина: виртуальное общение с преподавателем оказывает меньшее эмоциональное давление на студентов, что позволяет более свободно вести себя во время защиты.

Ожидается, что в данном формате будет проходить защита как бакалаврских, так и магистерских дипломных работ.

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