Токио, , 15:10 — REGNUM В играх Pokemon Sword & Shield стартовало временное событие, в рамках которого геймеры будут чаще встречать «маленьких покемонов» в Максирейдах. Об этом 10 апреля сообщалось на сайте pokemon.com.

До 15 апреля 2020 года в Максирейдах геймеры будут чаще встречать Динамакс-версии (усиленные и увеличенные в размерах версии) известных маленьких покемонов: Пичу, Дитто, Тогепи, Манчлакса и др. Для участия в одном из таких сражений игрокам нужно подключить консоль к интернету и подойти к светящемуся столбу в «Дикой области».

Напомним, Максирейд — это новая механика в играх серии Pokemon, позволяющая нескольким игрокам вместе сражаться против Динамакс-версии одного из покемонов. При отсутствии других геймеров поблизости игра может подобрать в качестве напарников персонажей, управляемых компьютером.

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