Уфа, , 15:17 — REGNUM Проверка по признакам возможной халатности организована в Республиканской клинической больнице им. Куватова (РКБ) в Уфе. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СКР) по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, руководство этой больницы заподозрили в не принятии своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и пациентов этого медучреждения.

Отмечается, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам данной проверку произошедшим событиям будет дана правовая оценка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что РКБ им. Куватова в Уфе была закрыта на карантин с 6 апреля из-за вспышки коронавируса в этом медучреждении.

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