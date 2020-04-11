Москва, , 15:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие США, об этом он сообщил 11 апреля в эфире Первого канала.

Песков также выразил надежду на то, что Соединенным штатам удастся преодолеть кризис, возникший на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Мы все очень сочувствуем американцам в связи с той ситуацией, которая сложилась, и надеемся, что американцам хватит духу и возможности, чтобы переломить кризис, который сейчас наблюдается», — отметил Песков.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило 500 тыс. случаев, количество скончавшихся от последствий инфицирования достигло 18 тыс. 777 человек.