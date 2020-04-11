Москва, , 15:01 — REGNUM Лаборатории Москвы ежедневно проводят 18 тыс. тестов на коронавирус, заявил 11 апреля мэр города Сергей Собянин во время посещения НИИ скорой помощи им. Склифасовского.

По его словам, первую нагрузку по тестированию приняли лаборатории Роспотребнадзора. Однако они выполняли всего 3 тыс. тестов в сутки, поэтому были подключены другие лаборатории, в том числе частные. Собянин заявил, что количество проводимых тестов планируется увеличить.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса — больницы работают в авральном режиме.