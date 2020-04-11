Бишкек, , 14:49 — REGNUM Правительство Киргизии выдало фермерам кредиты на общую сумму 556,5 млн сомов (528 млн рублей). Об этом 11 апреля заявил министр сельского хозяйства и мелиорации республики Эркинбек Чодуев на брифинге.

По его словам, в Киргизии уже началась посевная кампания. В частности, кукурузой уже засеяно 20,9 тыс. га. Министр также отметил проблемы в сфере минеральных удобрений.

Чодуев пояснил, что потребность в минеральных удобрениях составляет 150 тыс. тонн, а в страну завезено лишь 78 тыс. тонн. Проблема нехватки удобрений осложняется ростом курса доллара США, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году правительство Киргизии планирует направить на поддержку местных сельхозпроизводителей 1,25 млрд сомов (1,18 млрд рублей), в том числе 250 млн сомов (237 млн рублей) на субсидии фермерам.