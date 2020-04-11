Тбилиси, , 15:08 — REGNUM МВД Грузии организовало посты на всех въездах в Лентехский район после того, как там установили полный карантин. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что ночь прошла без происшествий, сотрудники полиции вместе с военными установили пропускные пункты на въездах в регион. Там же проводится термоскрининга граждан.

«Сотрудники МВД предоставляют местному населению информацию о карантинных ограничениях и, при необходимости, оказывают им максимальную помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в Лентехском районе Грузии был введен с 10 апреля. Причиной стало выявление четырех новых случаев заражения коронавирусом. Было установлено, что все они контактировали с первым заболевшим COVID-19 в этом районе.

Ранее полный карантин был установлен в соседних городах Марнеули и Болниси. Там обнаружили зараженную коронавирусом женщину, которая до этого имела контакты с большим количеством людей. Позже там выявили 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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