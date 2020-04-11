Лондон, , 14:47 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный из-за заражения коронавирусной инфекцией, проводит время в больничной палате за компьютерными играми, решением судоку и просмотром кинофильмов, заявили 11 апреля на Даунинг-стрит, сообщает Sky News.

По данным администрации главы британского правительства, набор фильмов включает в себя такие фильмы, как «Уитнэйл и я» (1987) и трилогия «Властелин конец».

Кроме того, на Даунинг-стрит добавили, что после того как Джонсон был переведен из палаты интенсивной терапии, Джонсон смог начать ходить на непродолжительные прогулки.