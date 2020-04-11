Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве возникла тяжелая ситуация с распространением коронавируса — больницы работают в авральном режиме, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что ограничительные меры, принятые в России позволили избежать резкого роста случаев заражения коронавирусом. Песков сказал, что эксперты не могут дать точную оценку пика распространения инфекции в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 апреля в столице начнет вводить пропускной режим. Градоначальник добавил, что жители Москвы сами будут обращаться за пропусками.

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