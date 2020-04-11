Москва, , 14:42 — REGNUM За последние сутки, по данным оперативного штаб по борьбе с эпидемией на 11 апреля, в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. За сутки по стране полностью выздоровели 250 человек с диагностированным COVID-19.

Напомним, что вчера, 10 апреля, в России было подтверждено 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Соответственно, пишет Телеграм-канал «Русский Демиург», по сравнению со вчерашними данными, 11 апреля произошло снижение количества заболевших на 119 человек или на 6,7%:

«Несомненно, это положительная динамика. Если эти темпы продлятся 4−5 дней, то можно будет говорить о выходе на плато».

В Москве за сутки прирост заболевших составил 1 030 человек. 10 апреля в Москве было зафиксировано 1 124 случая заражения. Соответственно, и по Москве наблюдается снижение количества зафиксированных новых заболевших коронавирусной инфекцией на 94 человека или на 12%.

«Сопоставляя цифры снижения по всей стране и по Москве мы видим, что именно жесткие меры, принимаемые в Москве, дали основной эффект снижения — из 119 человек 94 (78%) приходится на Москву. Соответственно, можно сделать вывод о том, что принимаемые меры в Москве дают свой эффект и должны быть с учетом местных особенностей применены в регионах», — пишет Телеграм-канал.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек. То есть, заключает канал, в России пропорция выздоровевших к умершим составляет 9,8 к 1, в то время как в мире в среднем только 4 к 1.