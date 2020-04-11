Москва, , 14:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина, 11 апреля в эфире Первого канала.

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — отметил Песков.

Напомним, в результате вспышки коронавирусной инфекции, зафиксированной в Китае в декабре 2019 года и распространившейся на весь мир, многие лидеры стран вводят карантинные меры, необходимые для сдерживания инфекции.