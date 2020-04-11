Москва, , 14:27 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что граждане страны не до конца понимают необходимость самоизоляции, об этом 11 апреля сообщает ТАСС.

«Мы видим, что население не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которые нужно соблюдать для себя. К сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет осмысления ситуации», — подчеркнул чиновник.

Министр также отметил, что старшее поколение, представители которого чаще страдают от последствий заражения инфекцией, необходимость самоизоляции осознали.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в России превысило 13 тыс. 500 человек, число смертей от последствий заражения составило 106 человек.