Москва, , 14:25 — REGNUM Строительство нового многофункционального медицинского центра Вооруженных сил РФ в Смоленске планируется завершить досрочно и сдать на две недели раньше намеченного срока, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Медцентр в Смоленске является объектом второй очереди из возводимых в 15 регионах страны, и его строительство планировалось завершить к 15 мая. Однако, благодаря слаженности работы военных специалистов, поставщиков строительных материалов и ресурсоснабжающих организаций медцентр будет сдан досрочно», — заявил заместитель Министра обороны России Тимур Иванов в ходе проведенного им селекторного совещания по вопросам строительства новых центров.

Каждый из возводимых центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ по распоряжению президента России Владимира Путина построят 16 новых медицинских центров с общи коечным фондом в 1600 мест, для этого аравительством РФ было дополнительно выделено 8,8 миллиардов рублей.