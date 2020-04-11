Уфа, 11 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Проживающих в паводкоопасной зоне в Уфе теперь информирует уникальный интернетолет. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
По сообщению пресс-службы ведомства, в Уфе продолжается профилактическая работа с населением, проживающим на территориях, которые попадают под подтопление. Спасатели ежедневно сообщают жителям о прогнозируемых уровнях подъема воды, а также оповещают о том, как приготовиться к паводку.
Для максимального охвата населения был задействован уникальный беспилотный интернетолет. Он имеет систему оповещения с радиусом звучания до 80 метров.
Его производители сами обратились к спасателям и предложили свою помощь.
По словам сотрудников спасательного ведомства, применение этого аппарата позволит увеличить количество населения, которое будет проинформировано.
Кроме этого, использование дрона снизит до минимума общение специалистов с людьми, что в сложившейся ситуации огромным плюсом.
Отмечается, что уже дрон провел профилактический рейд в микрорайоне Кооперативная поляна.
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