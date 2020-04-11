Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 апреля выявлено с момента начала наблюдений 712 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки число случаев COVID-19 в Поволжье выросло на 118, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 33 новых случая инфицирования, в Башкирии — 25, в Татарии — 23, в Ульяновской области — 22, В Чувашии — семь, шесть случаев — в Кировской области и по одному — в Самарской и Саратовской областях.

С учетом данных за минувшие сутки, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области выросло до 152, в Татарии — до 73, в Пензенской области — по-прежнему 67 случаев, в Башкирии — 65, в Марий Эл — 63, в Ульяновской области — 62, в Пермском крае — 45, в Чувашии — 39, в Саратовской и Кировской областях — по 35, в Самарской области — 21, в Мордовии — 19, в Удмуртии — 11.

Всего в округе выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 88 человек, девять человек скончались.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на утро 11 апреля было зарегистрировано 13 584 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки выявлено 1 667 случаев заражения. Полностью выздоровели 1 045 человек, 106 — скончались.

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