Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM В Екатеринбурге составлены первые протоколы на нарушителей «самоизоляции». Об этом сообщает свердловский региональный оперативный штаб.

Сотрудники полиции активно патрулируют населённые пункты региона. Жители Екатеринбурга сообщают в соцсетях, что в основном они ограничиваются разъяснениями. Населению рассказывают об указе губернатора Евгения Куйвашева и просят соблюдать «самоизоляцию». Тех, кто не подчиняются, наказывают.

Теперь протоколы будут направлены в областное министерство общественной безопасности, а затем — в суд. Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля вступил в силу региональный закон о внесении поправок в областной административный кодекс. Нарушителям указа губернатора о «самоизоляции» грозит от трёх до пяти тысяч рублей штрафа.

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