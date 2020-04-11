Джакарта, , 14:15 — REGNUM Генеральный директор компании Airmas Group в рамках программы корпоративной социальной ответственности передал более 10 000 тканевых масок и 5000 медицинских масок жителям столицы Индонезии, сообщает Antara.

«Мы передали помощь непосредственно губернатору столицы в здании правительства провинции Джакарты», — заявил генеральный директор Airmas Group Басуки Суроджо, который также является председателем ассоциации молодых предпринимателей провинции Западной Джакарты.

«Надеемся, что эта помощь облегчит бремя жителей Джакарты. Настало время работать вместе, чтобы внести позитивный вклад в работу по борьбе с COVID-19», — заявил Басуки Суроджо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство США выделило Индонезии $2,3 млн в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

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