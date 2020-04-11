Бишкек, , 14:12 — REGNUM Смягчить режим чрезвычайного положения в Киргизии для поддержки экономики страны призвал лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, сообщает 11 апреля издание 24.kg.

По его мнению, полностью отменять ЧП в стране нужно тога, когда спадет заболеваемость коронавирусом. «Правительство и комендант совместно должны найти решение экономических проблем, определить особо важные предприятия и обеспечить их работу», — считает Текебаев.

Он добавил, что в стране также необходимо определить особый режим для работы общественного транспорта. Партийный лидер считает, что властям необходимо сохранить здоровье граждан и одновременно обеспечить жизнеспособность экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Киргизии выявили 339 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики обнаружили 41 новый случай.

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